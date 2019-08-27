Москва, 27 августа, 2019, 22:46 — ИА Регнум. Российский робот-андроид «Федор» начнёт выполнять свои обязанности на Международной космической станции (МКС) не ранее 29 августа, сообщает 27 августа газета «Известия» со ссылкой на неназванный источник в отечественной ракетно-космической отрасли.

Nasa.gov МКС

По информации источника, это связано с тем, что космонавты пока ещё не успели разобрать грузы, доставленные на МКС кораблём «Союз МС-14». Робота «Федора» экипаж МКС сможет извлечь из корабля и перенести в российский сегмент орбитальной станции не ранее 29 августа.

Издание утверждает, что уже составлен новый план работы с роботом, в котором указано, что «Федор» будет применяться 29, 30, 31 августа, а также 1 и 2 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, на борт МКС доставлен первый российский робот-андроид «Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research), созданный специалистами Фонда перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС России.