«Рывок за 7 лет»: новгородский губернатор об участии России в WorldSkills
Казань, 27 августа, 2019, 22:39 — ИА Регнум. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сегодня, 27 августа, в день закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани опубликовал пост в Facebook, где вспомнил об истории движения WorldSkills в России. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Никитин отметил, что о существовании этого движения Агентство стратегических инициатив (АСИ), которое Никитин тогда возглавлял, рассказало президенту России Владимиру Путину в 2012 году.
Впервые команда из России приняла участие в мировом чемпионате в 2013 году.
«Тогда мы были последними», — отметил Андрей Никитин.
В 2015 году, по его словам, российская команда стала уже 14-й, не получив ни одной медали, но шесть медальонов за профессионализм, в 2017 году с 12 медалями российская команда стала пятой в зачёте по количеству медалей и первой — по баллам.
Сегодня, как отметил Никитин, у команды России — 22 медали, а Анастасия Камнева, набравшая самое большое число баллов на чемпионате, стала обладательницей награды Альберта Видаля.
https://www.instagram.com/p/B1rKlSMIKT_/
Напомним, в 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 приняли участие более 1300 конкурсантов из 63 стран, которые соревновались в 56 компетенциях.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Новгородская область готовится принять национальный чемпионат по стандартам WorldSkills, а с 2018 года в регионе ежегодно проходят форумы «Молодые профессионалы».