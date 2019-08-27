Казань, 27 августа, 2019, 22:39 — ИА Регнум. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сегодня, 27 августа, в день закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани опубликовал пост в Facebook, где вспомнил об истории движения WorldSkills в России. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Никитин отметил, что о существовании этого движения Агентство стратегических инициатив (АСИ), которое Никитин тогда возглавлял, рассказало президенту России Владимиру Путину в 2012 году.

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Открытие 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills

Впервые команда из России приняла участие в мировом чемпионате в 2013 году.

«Тогда мы были последними», — отметил Андрей Никитин.

В 2015 году, по его словам, российская команда стала уже 14-й, не получив ни одной медали, но шесть медальонов за профессионализм, в 2017 году с 12 медалями российская команда стала пятой в зачёте по количеству медалей и первой — по баллам.

Сегодня, как отметил Никитин, у команды России — 22 медали, а Анастасия Камнева, набравшая самое большое число баллов на чемпионате, стала обладательницей награды Альберта Видаля.

«Я поздравляю всю нашу сборную, всех наставников, всех тех, благодаря кому профессиональное образование в нашей стране за 7 лет сделало такой рывок вперёд!»
Андрей Никитин, губернатор Новгородской области

https://www.instagram.com/p/B1rKlSMIKT_/

Напомним, в 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 приняли участие более 1300 конкурсантов из 63 стран, которые соревновались в 56 компетенциях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Новгородская область готовится принять национальный чемпионат по стандартам WorldSkills, а с 2018 года в регионе ежегодно проходят форумы «Молодые профессионалы».