Брюссель, 27 августа, 2019, 22:32 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что готов рассмотреть предложения по ирландской границе, 27 августа передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Жан Клод Юнкер

Юнкер заявил, что ЕС «очень внимательно относится к интересам Ирландии», и Еврокомиссия готова рассмотреть предложения «при условии, что они совместимы с соглашением о выходе».

Вопрос разделенной Ирландии является одним из самых острых после Brexit, в результате которого Северная Ирландия в составе Великобритании покинет Евросоюз, а Ирландия останется в блоке.

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