Жуковский, Московская область, 27 августа, 2019, 23:07 — ИА Регнум. В Москве завершился первый день XIV Международного авиационно-космического салона МАКС-2019. В церемонии открытия участвовали президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Международный авиасалон «МАКС-2019»

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на открытии авиасалона «МАКС-2019»

В первый же день салон поразил посетителей новейшими экспонатами и разработками в сфере авиапрома. В частности, впервые широкой публике был представлен российский пассажирский лайнер нового поколения МС-21−300. Транспортное средство является среднемагистральным узкофюзеляжным самолётом, способным перевозить от 150 до 211 пассажиров. Воздушное судно совершило полёт, продемонстрировав публике свои возможности.

Ещё одним дебютантом мероприятия стал многоцелевой вертолёт Ка-62. Отличительной чертой этой модели является одновинтовая схема с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения, который применен на вертолетах впервые в России.

Однако объектом наиболее пристального внимания стал российский истребитель пятого поколения Су-57. Прибывший на открытие авиасалона президент Турции не только высоко оценил технические характеристики боевой машины, но и выразил интерес к покупке данной модели.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-57

«Это Су-57?.. А он уже летает? Его уже можно купить?» — спросил Эрдоган.

«Можете купить», — ответил Владимир Путин.

После осмотра военной и гражданской техники президенты России и Турции обсудили дополнительные мероприятия по борьбе с террористами, действующими в сирийской зоне деэскалации в Идлибе, а также дальнейшее сотрудничество двух стран.