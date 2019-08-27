Лондон, 27 августа, 2019, 22:27 — ИА Регнум. Генеральный секретарь военного блока НАТо Йенс Столтенберг в очередной раз заявил, что кибернетическая атака в отношении Североатлантического альянса может привести к применению статьи 5 договора альянса о коллективной обороне. Об этом Столтенберг написал в статье для журнала Prospect.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Столтенберг пишет, что всего за несколько минут одна кибератака может нанести ущерб экономике стран военного блока НАТО на миллиарды долларов. Такая кибератака приведет к сбою работы глобальных компаний, может парализовать критически важную инфраструктуру, «подорвать демократию» и военный потенциал.

Генсек отмечает, что НАТО приспосабливается к этой «новой реальности» с тем, чтобы все страны альянса ощущали себя в безопасности, «как и на протяжении последних 70 лет».

Он подчеркивает, что серьезная кибератака может инициировать применение статьи 5 основополагающего договора НАТО. В данной статье сказано, что нападение на одного союзника расценивается как нападение на всех.

«Мы определили киберпространство как область, в которой НАТО будет действовать и защищать себя так же эффективно, как и на суше, на море и в воздухе», — сказано в статье Столтенберга.

Киберпространство он назвал «новым полем боя».