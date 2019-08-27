Блок НАТО готов дать военный ответ на кибератаку — Столтенберг
Лондон, 27 августа, 2019, 22:27 — ИА Регнум. Генеральный секретарь военного блока НАТо Йенс Столтенберг в очередной раз заявил, что кибернетическая атака в отношении Североатлантического альянса может привести к применению статьи 5 договора альянса о коллективной обороне. Об этом Столтенберг написал в статье для журнала Prospect.
Столтенберг пишет, что всего за несколько минут одна кибератака может нанести ущерб экономике стран военного блока НАТО на миллиарды долларов. Такая кибератака приведет к сбою работы глобальных компаний, может парализовать критически важную инфраструктуру, «подорвать демократию» и военный потенциал.
Генсек отмечает, что НАТО приспосабливается к этой «новой реальности» с тем, чтобы все страны альянса ощущали себя в безопасности, «как и на протяжении последних 70 лет».
Он подчеркивает, что серьезная кибератака может инициировать применение статьи 5 основополагающего договора НАТО. В данной статье сказано, что нападение на одного союзника расценивается как нападение на всех.
«Мы определили киберпространство как область, в которой НАТО будет действовать и защищать себя так же эффективно, как и на суше, на море и в воздухе», — сказано в статье Столтенберга.
Киберпространство он назвал «новым полем боя».