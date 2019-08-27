Юнкер предостерёг Джонсона от «жесткого Brexit»
Брюссель, 27 августа, 2019, 22:24 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предостерег премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона от «жесткого Brexit», 27 августа передает агентство Reuters.
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Жан-Клод Юнкер
В ходе телефонных переговоров Юнкер заявил Джонсону, что за решение о выходе Великобритании без соглашения с Брюсселем будет нести ответственность именно Лондон.
Великобритания выходит из ЕС 31 октября 2019 года. Правительство Джонсона отказывается сдвигать сроки Brexit, хотя соглашение о выходе до сих пор не ратифицировано.
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