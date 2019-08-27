Корбин объединил оппозицию в британском парламенте против Джонсона
Лондон, 27 августа, 2019, 21:55 — ИА Регнум. 160 членов Палаты общин парламента Великобритании присоединились к группе, собранной лидером лейбористов Джереми Корбином для противодействия «жесткому Brexit» и правительству Бориса Джонсона, 27 августа передаёт агентство Associated Press.
Garry Knight
Джереми Корбин
«Любая попытка помешать заседанию в парламенте, провести Brexit без сделки, будет встречена сильным и широким демократическим сопротивлением», — говорится в декларации группы.
В блок вошли лейбористы, либерал-демократы, зеленые, представители Шотландской национальной партии, валлийской Plaid Cymru и «Независимой группы за перемены».
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