Донецк, 27 августа, 2019, 21:49 — ИА Регнум. Украинские военные вечером 27 августа подвергли обстрелу из миномётов и крупнокалиберных пулемётов окраины Горловки и юг Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

В частности, как сообщается, обстрелу из крупнокалиберных пулемётов и другого стрелкового оружия подвергся посёлок Зайцево на северной окраине Горловки. В результате обстрела загорелся жилой дом по улице Брусилова.

Кроме этого, под огонь попали населённые пункты Ленинское и Коминтерново. В общей сложности по ним было выпущено восемь мин калибром 82 и 120 миллиметров.

Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.