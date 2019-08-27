Саратов, 27 августа, 2019, 21:42 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в ближайшие шесть лет в России будут отремонтированы и приведены в нормативное состояние 60 аэропортов. Об этом глава государства сказал сегодня, 27 августа, осматривая новый саратовский аэропорт «Гагарин».

alex smith Аэропорт «Гагарин»

«У нас на эту шестилетку мы планируем привести в хорошее нормативное международное состояние 60 аэропортов», — сказал президент России.

Напомним, что аэропорт «Гагарин» — это второй в новейшей истории России аэропорт, построенный «с нуля». Строился данный аэропорт в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы». Средства на проект были выделены как бюджетом России, так и бюджетом Саратовской области, а также частным инвестором в лице управляющей компании «Аэропорты регионов», которая входит в «Ренову». Общая стоимость аэропорта «Гагарин» составила 22 млрд рублей.