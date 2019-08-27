Москва, 27 августа, 2019, 21:40 — ИА Регнум. Курсы евро и доллара по отношению к российскому рублю растут на торгах вечером 27 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

По состоянию на 19:57 мск курс евро поднимался на 0,96% к уровню открытия торгов и достигал 74 рублей. В последний раз он находился на такой отметке 20 августа.

На текущий момент, курс евро составляет 73,88 рубля, что на 58 копеек выше уровня открытия.

Доллар тем временем подорожал на 52 копейки — до 66,59 рубля.