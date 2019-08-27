Цхинвал, 27 августа, 2019, 21:38 — ИА Регнум. Комитет государственной безопасности Южной Осетии сообщает о продолжающихся провокациях на государственной границе Южной Осетии с Грузией. Об этом сообщает 27 августа ИА Рес.

Sputnik-ossetia.ru Граница Южной Осетии и Грузии

«В пограничной полосе, в окрестностях н.п. Уиста (ранее Цнелис) Знаурского района республики грузинской стороной возводится блокпост, охраняемый сотрудниками силовых структур Грузии», — пояснили в комитете госбезопасности Южной Осетии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев указал на неправомерные действия грузинских силовых структур в районе села Цнелис. 25 августа в окрестностях н.п. Синагур Дзауского района представителями Грузии велось строительство площадки под оборудование объектов грузинской полиции.