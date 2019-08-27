Каталония, Испания, 27 августа, 2019, 21:30 — ИА Регнум. Полемика, вызванная шпионажем в школьных дворах, допущенным Женералитетом Каталонии во главе с Кимом Торрой, — чтобы узнать, говорят ученики на каталонском или на испанском языке, — привела к воспроизведению той же практики дальше к югу, сообщает испанское издание ABC. Совет по образованию под управлением Висента Марза, по-видимому, в очередной раз вдохновился действиями сторонников каталонской независимости, замаскировав это с помощью «языковых консультантов» и нового механизма — опросника, призванного оценить, как валенсийские дети и их родители общаются в 32 различных ситуациях за пределами школьных классов.

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«Нам поступают звонки c комментариями. У нас пока нет документа с 32 пунктами, но происходящее кажется нам безумием: у нас есть право выражать себя так, как нам хочется, определять язык, на котором, по нашему мнению, должны учиться и общаться между собой наши дети», — отмечает Соня Терреро, представитель областного объединения Аликанте родительского комитета «Габриэль Миро». Опросник, в частности, должен был выявить, используется ли валенсийский язык в столовых, на выпускных вечерах, на школьных праздниках и родительских собраниях.

В своем послании Терреро подчеркнула, что выступает «против любого доктринерства, как в области религии, так и языка» и будет бороться с использованием опросника. При этом она добавила, что в школах зачастую недостает преподавателей валенсийского, что не позволяет ученикам нормально освоить этот предмет.