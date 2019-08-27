Жуковский, Московская область, 27 августа, 2019, 21:17 — ИА Регнум. Серийное производство ударного беспилотного летательного аппарата-невидимки С-70 «Охотник» начнётся в 2024 году, заявил 27 августа заместитель председателя правительства России Юрий Борисов на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019.

Mil.ru С-70 «Охотник»

По его словам, испытания российского ударного беспилотника продлятся от двух до трёх лет. При этом Юрий Борисов отметил, что на данный момент все испытания, включая лётные, «Охотник» проходит успешно.

Напомним, первый полёт ударного БПЛА состоялся 7 августа, и Минобороны России опубликовало видеозапись этого полёта. При этом сообщалось, что С-70 «Охотник» может выступать в качестве ведомого самолёта многофункциональных истребителей.

Кроме того, выполненная по схеме «летающее крыло» машина-невидимка со стелс-покрытием способна выполнять самостоятельные задачи как разведывательного, так и ударного характера.

Читайте также: Видео полета новейшего дрона «Охотник» опубликовало Минобороны