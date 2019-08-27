Тегеран, 27 августа, 2019, 21:05 — ИА Регнум. Иран способен за «три дня» восстановить производство нефти до уровней, предшествующих введению санкций США, 27 августа передает агентство Reuters.

Businessinsider.com Иранская нефть

«Нужно три дня, чтобы вернуть производство к уровням до сокращения» , — заявил министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане.

По оценкам Refinitiv и МЭА, в настоящий момент нефтяной экспорт Ирана сократился до 300−500 тыс. баррелей в сутки. Сокращение экспорта вызвало переполнение хранилищ и неизбежное уменьшение добычи.

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