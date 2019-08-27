Санкт-Петербург, 27 августа, 2019, 21:04 — ИА Регнум. Более 6,3 млрд рублей предполагается потратить на проведение матчей чемпионата Европы по футболу в Петербурге в 2020 году. Это следует из проекта постановления правительства РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Газпром Арена»

Согласно документу, всего на программу подготовки и проведения турнира в России — а Петербург будет в РФ единственным принимающим городом — должно уйти 6,315 млрд рублей. Из них федеральный бюджет предоставит только примерно 2,6 млрд рублей, а 3,73 млрд рублей предстоит взять из городской казны.

Ожидается, что петербургское правительство и стадион на Крестовском острове сами подготовят арену к требованиям UEFA за деньги из регионального бюджета и других источников, а ФК «Зенит» приведёт в готовность тренировочные базы в Павловске, Зеленогорске и на улице Аккуратова в Петербурге.

Петербург также заплатит за транспортное обслуживание Евро-2020, медицинское обеспечение, фан-зоны, культурную программу. Федеральный бюджет возьмет на себя некие «мероприятия в области устойчивого развития, мероприятия по продвижению чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года».

Почти все деньги будут выделены лишь в следующем году, кроме 700 млн рублей из федерального центра, выпавших на 2019 год.

Напомним, чемпионат Европы пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года. Впервые первенство континента примут 12 городов в 11 странах. В России четыре матча чемпионата состоятся в Петербурге: три встречи группового этапа (13, 17 и 22 июня) и четвертьфинал (3 июля).