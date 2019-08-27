Москва, 27 августа, 2019, 20:57 — ИА Регнум. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что доминирование западных стран на мировой арене подходит к своему завершению. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Напомним, что Макрон, выступая перед французскими послами, заявил, что эпоха гегемонии Запада в мире завершается. Совершенно очевидно, что силу набирают «новые державы», такие как Россия и Китай. Также Макрон подчеркнул, что крайне важно выстроить новые отношения с Москвой, так как без её участия невозможно создать новую структуру европейской безопасности и доверия.

Пушков констатировал, что в своем заявлении Макрон абсолютно прав. Гегемония Запада действительно подходит к концу.

Сенатор считает, что именно поэтому «Большая семерка» будет вынуждена расширяться, иначе она устареет.

«Именно поэтому в конечном счете «семерка» будет вынуждена вернуть Россию, а затем привлечь и Китай, если не захочет превратиться в затухающую структуру из уходящей эпохи. Обстоятельства изменились», — написал Пушков.