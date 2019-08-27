Архангельск, 27 августа, 2019, 20:55 — ИА Регнум. Губернатору Архангельской области Игорю Орлову пришлось столкнуться с критикой заокеанских недругов. Об этом он сообщил в своем видеоблоге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Dvinanews.ru Игорь Орлов

Волна критики на губернатора обрушилась из-за взрыва на военном полигоне под Северодвинском.

«Нам, безусловно, нужно будет сделать выводы из того, как изощренно отдельные товарищи, сидя за океаном, нас пытались поучить, как нам нужно говорить с нашими людьми и насколько правильно мы действуем. Мы были предельно открыты и оперативны во всех вопросах, которые нам задавали люди. Все остальное — это неправда. Фейк, как говорят сегодня, это инструмент влияния на умы, и, к сожалению, его сегодня активно используют. Умение понимать это и анализировать — задача любого здорового человека», — заявил Игорь Орлов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в результате ЧП на военном полигоне в Северодвинске было зафиксировано превышение радиационного фона. В первые сутки официальные источники давали противоречивые данные о радиационном фоне, что породило домыслы и повысило градус напряженности. Губернатор заявил, что распространение паники носило системный характер.

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