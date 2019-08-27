Киев, 27 августа, 2019, 20:47 — ИА Регнум. Экс-министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева была задержана по возвращении в страну в аэропорту Киева. Об этом 27 августа сообщил изданию «Украинские новости» глава МВД Украины Арсен Аваков.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Раиса Богатырева

Каких-либо подробностей о задержании экс-министра Аваков раскрывать не стал. В свою очередь, в Госпогранслужбе сообщили «Украинской правде», что Богатырёва была обнаружена на рейсе, прибывшем из Минска. Пограничники задержали её после того, как на контроле сработало сообщение, что она находится в розыске.

Раиса Богатырёва, занимавшая должность министра здравоохранения в период президентства Виктора Януковича, подозревается правоохранительными органами Украины в хищении государственных средств в особо крупном размере.

В 2016 году генеральная прокуратура Украины запросила судебного разрешения на заочное производство в отношении экс-министра на основании того, что она уклонялась от следствия. Киев также направлял запросы об оказании правовой помощи в правоохранительные органы других стран, но все они до последнего времени оставались на рассмотрении.