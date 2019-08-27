Великий Новгород, 27 августа, 2019, 20:41 — ИА Регнум. В Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого планируется открытие «Дома научной коллаборации». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, так называется центр дополнительного образования, где, как предполагается, школьники будут заниматься научными исследованиями под руководством преподавателей вуза.

Иван Шилов ИА REGNUM

Центр создаётся в рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». На организацию Дома научной коллаборации регион получит федеральную субсидию в размере около 8 млн рублей.

Открытие центра запланировано на осень 2020 года.

Предполагается, что в нём ежегодно будут заниматься не менее 400 детей. Среди направлений обучения — уроки технологии и биологии, курсы «Малая академия» и «Детский университет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Дома научной коллаборации» в рамках национального проекта «Образование» создаются в Пскове, Новосибирске, Ярославле и многих других регионах. Такие центры уже называют сокращённо — ДНК, они создаются на базе региональных вузов.

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