Рухани не хочет делать «фотосессию» с Трампом
Тегеран, 27 августа, 2019, 20:40 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что не готов к переговорам с президентом США Дональдом Трампом, если они ограничатся «фотосессией», 27 августа передаёт агентство Associated Press.
Иван Шилов ИА REGNUM
Хасан Рухани
«Если кто-то намеревается сделать это просто как фотосессию с Рухани, то это невозможно», — заявил президент Ирана.
Напомним, 30 июня Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын встретились на границе Южной и Северной Кореи. Оба лидера много улыбались и позировали фотографам, однако за этим не последовало продолжения переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.
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