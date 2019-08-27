Москва, 27 августа, 2019, 20:27 — ИА Регнум. В крупнейшем российском банке Сбербанк размышляют над развитием бренда «Сбер» для своей экосистемы, однако обсуждать вариант нового логотипа пока считают преждевременным. Об этом сегодня, 27 августа, сообщила пресс-служба Сбербанка.

Евгений Федорец ИА Красная Весна Сбербанк

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Сбербанк разрабатывает новый логотип для всех структур своей экосистемы, в том числе для самого банка. По данным РБК, обсуждается вариант в виде сине-зеленого квадрата.

Стоит отметить, что современный логотип Сбербанка был разработан 10 лет назад. Он представляет собой светло-зеленый круг со смещенными влево галками.

В Сбербанке заявили, что о намерении развивать свою экосистему «Сбер» они говорили еще зимой. Что касается логотипов, то о них пока рано говорить. Также подчеркивается, что на существующий бизнес Сбербанка все эти намерения не оказывают никакого влияния.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, под экосистемой понимают бизнес или сеть бизнесов, которые работают в единой или соседних рыночных нишах, взаимодействуют и между собой, и с пользователями. К примеру, к формату экосистемы относится работа таких корпораций как Google, Apple, Facebook и другие.