Москва, 27 августа, 2019, 20:21 — ИА Регнум. В Москве двое бывших сотрудников полиции предстанут перед судом по обвинениям в получении взятки в особо крупном размере и организации незаконной миграции на территории города. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

По данным следствия, в 2016—2017 годах двое должностных лиц из системы органов миграционного учёта МВД по ТиНАО и их родственница, 58-летняя москвичка, получили от лиц, представляющих интересы иностранных граждан, взятку в размере более 44 млн рублей за незаконную постановку на миграционный учёт на территории Новой Москвы.

«В результате преступной деятельности соучастники осуществили фиктивную постановку на учёт по месту пребывания более 64 тысяч иностранных граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках расследования было установлено и допрошено более 150 свидетелей, проведены судебные экспертизы, выводы которых позволили установить причастность всех подозреваемых к преступлениям.

«Несмотря на сложность расследования уголовного дела, обусловленную многоэпизодностью и неочевидностью совершённых преступлений, следователям удалось собрать доказательства, изобличающие вину всех фигурантов», — отметили в СК, добавив, что объём уголовного дела составил 81 том.

В общей сложности по делу в качестве обвиняемых проходят восемь человек. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения по статьям «Организация преступного сообщества с использованием служебного положения», «Получение взятки в особо крупном размере», «Организация незаконной миграции», «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретённых в результате совершения преступления», «Покушение на незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере» и другим.