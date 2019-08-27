Саратов, 27 августа, 2019, 20:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл в построенный «с нуля» саратовский аэропорт «Гагарин», сообщает 27 августа агентство РИА Новости.

Denis Anikin Международный аэропорт «Гагарин»

По информации агентства, глава российского государства планирует ознакомиться с новым аэропортом и его работой.

Напомним, первый пассажирский самолёт приземлился в аэропорту «Гагарин» 18 августа. 20 августа новый аэропорт начал полноценную работу, а старая воздушная гавань «Саратов Центральный» была закрыта.

Строительство международного аэропорта «Гагарин» велось в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». Аэропорт способен принимать воздушные суда класса Boeing 767−300 ER, а на его стоянке можно разместить 21 самолёт такого размера.