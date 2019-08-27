Курган, 27 августа, 2019, 20:09 — ИА Регнум. Ситуация с демонтажем баннера кандидата на пост губернатора Курганской области от КПРФ Якова Сидорова является спором двух субъектов. Об этом изданию «Накануне.Ru» заявил глава облизбиркома Валерий Самокрутов.

Adra.gov.az Пустой баннер

Он напомнил, что баннер был согласован избиркомом. При этом агитационные материалы должны размещаться с согласия собственника площадки.

«Кандидат не стал обращаться к собственникам данных конструкций, чтоб с его согласия разместить свои материалы. Собственник принял решение демонтировать. То есть это чисто хозяйственный спор двух субъектов», — считает Самокрутов.

Как сообщало ИА REGNUM, баннер Якова Сидорова был размещён на билбордах ООО «Курганское телевидение». Однако затем его сняли. Представители КПРФ обратились в избирком с просьбой дать этому оценку. Но облизбирком направил стороны в арбитражный суд, так как комиссия не имеет права разрешать коммерческие споры.

На стороне тех, кто снял баннер кандидата — тот факт, что он был оплачен не из его личного избирательного фонда, а из средств КПРФ. При этом ООО «Курганское телевидение» ранее заключило договор с областным отделением КПРФ, а не с кандидатом Сидоровым.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора пройдут в Зауралье 8 сентября.