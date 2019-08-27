Черкесск, 27 августа, 2019, 20:04 — ИА Регнум. Молодым педагогам столицы Карачаево-Черкесии окажут поддержку в мэрии Черкесска. Не достигшие 30 лет и получившие по очной форме обучения среднее педагогическое образование или высшее педагогическое образование будут получать ежемесячные выплаты от трех до пяти тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM 27 августа в городской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доплата

Такая поддержка будет оказана впервые поступающим на работу в муниципальную общеобразовательную организацию города на должность учителя в течение одного года со дня получения диплома.

При наличии среднего педагогического образования ежемесячная выплата педагогическим работникам составит 3000 рублей в месяц. При наличии высшего образования учитель может рассчитывать на прибавку к заработной плате в размере 5000 рублей в месяц.

Мэр Черкесска Руслан Тамбиев отметил актуальность кадровой проблемы в образовании. Для её решения депутаты городской думы и приняли соответствующее решение, подчеркнул градоначальник.