Президент Ирана назвал условия переговоров с Трампом
Тегеран, 27 августа, 2019, 20:02 — ИА Регнум. Иранский президент Хасан Рухани заявил, что переговоры с президентом США Дональдом Трампом будут возможны после отмены американских санкций против Ирана, 27 августа передаёт агентство Reuters.
Kremlin.ru
Хасан Рухани
«Без снятия санкций США мы не станем свидетелями какого-либо позитивного развития событий», — заявил Рухани.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа, после заявления Трампа о возможности переговоров с Ираном, Рухани поддержал такую возможность — если встреча «решит проблемы» Ирана.
Читайте также: Рухани готов встретиться с Трампом, если это «решит проблемы» Ирана