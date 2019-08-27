Тегеран, 27 августа, 2019, 20:02 — ИА Регнум. Иранский президент Хасан Рухани заявил, что переговоры с президентом США Дональдом Трампом будут возможны после отмены американских санкций против Ирана, 27 августа передаёт агентство Reuters.

Kremlin.ru Хасан Рухани

«Без снятия санкций США мы не станем свидетелями какого-либо позитивного развития событий» , — заявил Рухани.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа, после заявления Трампа о возможности переговоров с Ираном, Рухани поддержал такую возможность — если встреча «решит проблемы» Ирана.

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