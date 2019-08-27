Бишкек, 27 августа, 2019, 19:58 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Киргизии намерено с октября 2019 года начать увеличивать на 30% зарплаты работников сферы образования, пишет «24.kg».

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

В ведомстве отмечают, что рост зарплат затронет 120 тысяч человек, в том числе 74,7 тысячи школьных педагогов; 7,4 тысячи преподавателей училищ и колледжей; 3,6 тысячи педагогов профтехучилищ; 7,6 тысячи воспитателей детских садов и 23,3 тысячи других работников образования.

При этом снижать количество учебных часов не будут, обещают в минобразования.

На повышение зарплат в 2019 году нужно будет предусмотреть в бюджете более 2 млрд 309 млн сомов (свыше 2 млрд 182 млн рублей), а в 2020 году уже около 6 млрд 928,7 млн сомов (свыше 6 млрд 547 млн рублей).

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