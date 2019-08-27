Душанбе, 27 августа, 2019, 19:50 — ИА Регнум. Любые сборы денег в школе категорически запрещены. Об этом в преддверии нового учебного года напомнил пресс-секретарь министерства образования и науки Таджикистана Эхсони Хушвахт.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

«Да, к нам поступали сигналы о том, что в некоторых школах требуют денег от родителей учеников, в том числе первоклассников, но эти факты не подтвердились», — пояснили в минобразования страны.

Единственное, за что родители могут платить в школах, — это дополнительные занятия. Однако в таком случае оплачиваться занятия должны по договору, а родителям необходимо выдавать квитанцию об оплате.

Если родители действительно добровольно хотят принять материальное участие в благоустройстве школы, то для этого нужно создать отдельный расчётный счёт, напомнили в ведомстве.