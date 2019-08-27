Бразилиа, 27 августа, 2019, 19:49 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что примет помощь стран «большой семерки», если президент Франции Эммануэль Макрон откажется от оскорбительных заявлений в его адрес, 27 августа передает агентство Reuters.

(сс) Senado Federal Жаир Болсонару

«Прежде всего, Макрон должен извиниться за свои оскорбления. Он назвал меня лжецом. Прежде чем мы поговорим или примем что-нибудь от Франции… он должен отказаться от этих слов» , — заявил Болсонару журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, на саммите в Биаррице лидеры стран G7 договорились выделить на борьбу с пожарами в бассейне Амазонки $20 млн.

Читайте также: Страны G7 создают фонд для борьбы с пожарами в Амазонии