Черкесск, 27 августа, 2019, 19:37 — ИА Регнум. Выставка-конкурс «Город мастеров» открыта сегодня, 27 августа, в Карачаево-Черкесии. Она проходит в картинной галерее Карачаево-Черкесского государственного историко-культурного и природного музея-заповедника имени Марии Байчоровой.

Museumkchr.ru Выставка «Город мастеров»

Как отметил министр культуры республики Рамазан Бороков, выставка организована в целях пропаганды и популяризации традиций изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов республики. Благодарность участникам выставки выразил руководитель республиканского Центра народной культуры Артем Разин.

«Люди, чьи работы представлены в рамках сегодняшней выставки, вносили, вносят и, я думаю, будут вносить огромный вклад в развитие этого направления. Вы представляете культуру и обычаи своих народов, народов Карачаево-Черкесской республики. Как говорится, пока жива история, будет жить и народ», — подчеркнул Разин.

Посетить выставку жители и гости республики смогут до 9 сентября. По итогам ее проведения жюри определит лучшие работы и наградит участников.

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