Москва, 27 августа, 2019, 19:24 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил сотрудничество с Россией в военно-технической сфере.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Об этом он заявил 27 августа на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Путиным и совместного посещения авиасалона МАКС-2019.

По словам Эрдогана, в военно-техническом сотрудничестве двух стран «имеются очень положительные шаги».

«Сегодня в оборонной промышленности мы многие вопросы затронули, какие шаги мы можем сделать, мы смогли всё это обсудить», — добавил президент Турции.

Напомним, 27 августа президенты России и Турции провели двустороннюю встречу после посещения авиасалона МАКС-2019 в городе Жуковском.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе переговоров Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в сирийской зоне «Идлиб» и широкий круг вопросов военно-промышленного характера.