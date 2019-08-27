Буэнос-Айрес, 27 августа, 2019, 18:57 — ИА Регнум. Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что инфляция в стране в августе составит более 3%, 27 августа передает агентство Reuters.

Kremlin.ru Президент Аргентины Маурисио Макри

По официальной статистике, в июле 2019 года рост потребительских цен в Аргентине составил 2,2%.

В августе Аргентина пережила резкое падение курса национальной валюты и обвал котировок на фондовом рынке после проигрыша Макри на предварительных президентских выборах.

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