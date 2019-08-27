Москва, 27 августа, 2019, 18:43 — ИА Регнум. Результаты мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани говорят о том, что в РФ необходимо и дальше развивать систему среднего специального образования. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 августа, об этом журналистам заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

Kemlin.ru Сергей Миронов

«Окончательные итоги чемпионата будут подведены позже сегодня, но уже сейчас можно говорить о триумфе российской сборной. Наши ребята стали абсолютными чемпионами мира среди юниоров, они также взяли большую часть золотых медалей на соревнованиях по профессиям будущего FutureSkills… Надеюсь, что их успехи и сам чемпионат станут толчком к дальнейшему развитию системы среднего специального образования в России», — заявил Миронов.

По его словам, система среднего специального образования в РФ за последние десять лет постоянно изменялась и оптимизировалась, что в итоге привело к улучшению результатов.

«Несмотря на проблемы отрасли, есть молодые люди, которым удается найти себя в рабочих профессиях и добиваться блестящих успехов в своем деле. Итоги чемпионата говорят о том, что государство обязано поддерживать систему среднего профессионального образования», — подчеркнул Миронов.