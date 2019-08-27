Киев, 27 августа, 2019, 17:55 — ИА Регнум. Народный депутат Верховной рады предыдущего созыва, журналист Сергей Лещенко вечером 27 августа обнародовал примерный состав нового правительства Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Политик, известный близостью к посольству США и грантовым программам, ссылается на свои источники в окружении Зеленского.

В частности, по данным Лещенко, кабинет министров Украины действительно возглавит Алексей Гончарук, как это сообщали СМИ ранее, а генеральную прокуратуру — Руслан Рябошапка.

Кроме того, депутат сообщает, что согласованы следующие кандидатуры: министр финансов — Оксана Маркарова (сохранит свой пост); министр экономики — Тимофей Милованов; министр инфраструктуры — Владислав Криклий, министр энергетики — Всеволод Ковальчук, министр ЖКХ — Алена Бабак, министр здравоохранения — Олег Петренко, министр обороны — Андрей Загороднюк.

Кроме того, подчеркивает Лещенко, сохранит свой пост или даже пойдет на повышение министр внутренних дел Арсен Аваков — он может остаться на посту или станет вице-премьером по силовым вопросам или секретарем Совнацбеза Украины.

О том, что новым министром экономики Украины может стать Тимофей Милованов, сообщает и издание «Левый берег».

ИА REGNUM напоминает, что 29 августа начнет работу Верховная рада Украины, и буквально в этот же день может состояться назначение руководства парламента и нового правительства Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что кандидатов в премьеры осталось только двое, но не назвал их фамилии. Он также пообещал принять это решение на этой неделе (26−30 августа), поскольку «больше некуда тянуть».

Сегодня, 27 августа, влиятельное издание «Украинская правда» сообщило, что Зеленский будет предлагать парламенту назначить на пост премьер-министра Алексея Гончарука, который сейчас занимает пост заместителя главы офиса президента.