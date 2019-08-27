Калуга, 27 августа, 2019, 19:02 — ИА Регнум. В преддверии 2019/2020 учебного года на Правобережье Калуги открылся новый корпус средней общеобразовательной школы № 6, сообщили 27 августа корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве образовании и науки.

Admoblkaluga.ru В здании более 50 учебных кабинетов, оборудованных интерактивными досками, учебно-наглядными и демонстрационными пособиями

Новая школьный корпус на улице 65 лет Победы — современное здание, включающее более 50 учебных кабинетов, оборудованных интерактивными досками, учебно-наглядными и демонстрационными пособиями, три спортивных зала, столовую на 280 мест, актовый зал, библиотеку, просторные рекреации, игровую площадку, стадион. Созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Школа рассчитана на 1000 мест. В настоящее время сюда уже зачислено 852 учащихся. Здесь будут преподавать 44 педагога, из которых 35% имеют высшую и первую категории, а также 11 молодых специалистов.

Общеобразовательное учреждение станет центром гуманитарного образования с углубленным изучением иностранных языков, обществознания, экономики, права, русского языка и других предметов. Во второй половине дня в здании будут работать кружки различной направленности, туристические, патриотические, спортивные клубы, вокальные, танцевальные и театральные студии, спецкурсы по профессиональному самоопределению учащихся.