Калуга, 27 августа, 2019, 17:35 — ИА Регнум. Более половины субъектов Российской Федерации поддержали идею калужан сделать 11 ноября — День окончания Великого стояния на Угре — общероссийской памятной датой. Об этом сегодня, 27 августа, сообщила пресс-служба правительства Калужской области.

Ruspekh.ru Стояние на реке Угре

В поддержку инициативы Калужской области уже высказались более половины российских регионов. Свои письма в адрес органов исполнительной и законодательной власти Калужской области направили руководители Мордовии, Дагестана, Калининградской Новосибирской, Пензенской, Саратовской, Брянской, Орловской областей, Приморского края, Белгородской и Тамбовской областей, Республик Карелия, Коми и Адыгея, Карачаево-Черкесской Республики, Хабаровского, Забайкальского и Пермского краев, Архангельской, Магаданской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Еврейской автономной области и другие. Письма о поддержке продолжают поступать в Калужскую область.

Как напомнили в пресс-службе правительства региона, великое историческое событие — стояние на реке Угре, которое привело к появлению независимого Русского государства с центром в Москве, рождению российского суверенитета, произошло в 1480 году. Во многом успех был достигнут благодаря дипломатическому гению Ивана III.

С 2017 года дата 11 ноября — День победного окончания стояния на реке Угре, стала в Калужской области региональным праздником.

Многие общественные организации, историки, простые граждане поддержали инициативу калужан придать этому празднику общенациональный статус, посчитав, что это будет способствовать укреплению патриотического сознания граждан России, популяризации отечественной истории.

В настоящее время депутат от Калужской области Геннадий Скляр внес в Государственную думу РФ проект закона «О внесении изменений в статью 1.1 федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», предусматривающий установление в РФ новой памятной даты 11 ноября — День окончания великого стояния на реке Угре (1480 год).

Законопроект поддержали Российская академия наук, Росархив, Министерство культуры России, Министерство обороны России, Министерство финансов России, Министерство юстиции России, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, а также ряд других ведомств и общественные объединения.

В Государственной думе РФ законопроект о присвоении 11 ноября статуса памятной даты рассмотрят в осеннюю сессию.