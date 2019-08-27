Москва, 27 августа, 2019, 17:30 — ИА Регнум. В Москве изменился размер минимальной пенсии с городской доплатой для неработающих пенсионеров, сообщает 27 августа официальный сайт мэра и правительства столицы.

Сергей Собянин

Данное решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. Сумма увеличилась на две тысячи рублей — с 17,5 тыс. рублей до 19,5 тыс. рублей. Изменения будут действовать с 1 сентября 2019 года. Перерасчёт будет сделан в автоматическом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах повысить в Москве минимальный размер пенсии для неработающих пенсионеров мэр Собянин заявил во время посещения Зеленограда.

«Мы говорили, что если эконoмика будет развиваться, доходы Москвы будут позвoлять, то мы дальше будем повышать минимальный урoвень», — сказал мэр.