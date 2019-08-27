Рязань, 27 августа, 2019, 17:29 — ИА Регнум. Для увеличения долголетия жителей Рязанской области в регионе активно внедряют систему профобучения граждан предпенсионного возраста. Занятия прошли уже 247 человек. О проектах, направленных на поддержку пожилого населения Рязанской области, губернатор Николай Любимов рассказал председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву на рабочей встрече, сообщили 27 августа в пресс-службе Правительства.

MabelAmber Пожилая пара

Губернатор пояснил, что расчётная цифра по стоимости переобучения предпенсионеров оказалась больше, чем регион потратил на самом деле. Занятия получились дешевле не в ущерб качеству, просто обучение в реальности смогли организовать более эффективно. Область готова увеличить количество обучаемых почти в два раза. Набирает популярность и система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста — этот проект реализуется с 2018 года, Рязань вошла в число шести пилотных регионов.

«Проект получает очень хороший отклик у пожилого населения, поскольку это помогает им, не уходя в стационар, даже дневной, получать помощь профессиональных сиделок и медиков. Здорово, что такой проект реализуется. Мы планируем его продолжать вместе с Министерством труда и социальной защиты», — уточнил глава региона.