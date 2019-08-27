Калуга, 27 августа, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Панельной дискуссией на тему «Современная школа — к новым образовательным результатам» открылся 27 августа традиционный областной форум работников образования. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования и науки Калужской области, участники встречи обменялись мнениями о том, как в современной школе добиться наиболее эффективного взаимодействия педагогов и учеников с целью повышения качества образования и улучшения воспитательного процесса.

Admoblkaluga.ru Панельной дискуссией «Современная школа – к новым образовательным результатам» открылся в Калуге областной педагогический форум

В числе основных инструментов достижения этой задачи отраслевой министр Александр Аникеев назвал материально-техническое оснащение школ, повышение мотивации педагогов и учеников, воспитание лидерских качеств у руководителей образовательных учреждений. Поддерживая идею необходимости модернизации образования в соответствии с требованиями времени, губернатор области Анатолий Артамонов обратил внимание на решающую роль учителя в данном процессе. Глава региона подчеркнул, что основным показателем работы школы является количество выпускников, зачисленных в учебных заведения среднего и высшего профессионального образования. Важным требованием времени Анатолий Артамонов также назвал необходимость возрождения и развития в школе института наставничества, когда опытные учителя помогают своим начинающим коллегам освоить тонкости профессии.

Перед началом педагогического форума состоялось открытие выставки-ярмарки «Юннат-2019», на которой учащиеся области представили продукцию, выращенную на пришкольных участках.