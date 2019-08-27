Москва, 27 августа, 2019, 16:34 — ИА Регнум. Министр экономического развития не способен обеспечить ускорение экономического роста, зато у него хватает совести назвать годовую прибавку в 400 рублей «ростом доходов», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 27 августа, комментируя высказывания Максима Орешкина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Ранее во вторник Орешкин рассказал журналистам, что ведомство с учетом фактических данных понизило прогноз роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году — с 1% до 0,1%. При этом он добавил, что в 2021—2024 годах рост реальных располагаемых доходов будет составлять 2,1−2,4% в год.

В понедельник президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что реальные доходы россиян растут медленно и что это вызывает беспокойство.

«Прогноз, касающийся реальных располагаемых доходов населения России, с которым выступило Министерство экономического развития, звучит как минимум странно.

Во-первых, у главы ведомства Максима Орешкина хватает совести называть ростом прибавку в 0,1%. Во-вторых, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян вообще снижаются: за первое полугодие 2019 года в годовом выражении на 1,3%.

В-третьих (и это, пожалуй, больше всего заставляет задуматься), эти «0,1%», как и соответствующие заголовки со словом «снижение», последовали практически сразу после того, как два или три дня все новости у нас начинались с фразы: «Владимир Путин назвал медленным рост реальных доходов населения».

0,1% — это «медленный рост»? При среднем доходе населения в нашей стране чуть больше 30 тысяч рублей в месяц это менее 400 рублей в год. Можно это назвать ростом? По-моему, нет.

Что касается более отдалённых прогнозов, то говорить о них вообще не приходится. Динамика экономического роста президента не удовлетворяет, нас она тем более не удовлетворяет, как и падение наших реальных доходов. Но люди, не способные создать другую динамику, не способные обеспечить нормальный уровень жизни большинства населения нашей страны, президента удовлетворяют. Так о чём тут говорить?» — отметил Михаил Демурин.