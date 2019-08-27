Ярославль, 27 августа, 2019, 16:28 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля издала постановление о резервировании земельных участков вдоль Суздальского шоссе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Схема резервирования

Всего зарезервирована общая территория площадью 9,1 гектаров от улицы Гоголя до улицы Леваневского, на которой расположено около 60 земельных участков различной формы собственности. Как сообщили в мэрии города, земля нужна для дальнейшей реконструкции транспортной магистрали. Подробности проекта власти не уточнили.

Интересно, что сама дорога была отремонтирована в 2017 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» и сейчас находится в удовлетворительном состоянии. Между тем на зарезервированной территории ничего нельзя строить, городские власти намерены освободить эти земли от самовольно возведенных построек. Срок резервирования составляет 3 года.

«В 2017 году, когда был ремонт шоссе, не были сделаны тротуары и ливневая канализация, хотя более старый проект предусматривал такие работы. Я поднимал этот вопрос в мэрии, потому что там две больницы, и люди вынуждены ходить по обочине. Сейчас БКД предусматривает возможность таких работ. Если мэрия услышала, то это хорошо», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин.