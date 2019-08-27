В Ярославле мэрия зарезервировала участки вдоль Суздальского шоссе
Ярославль, 27 августа, 2019, 16:28 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля издала постановление о резервировании земельных участков вдоль Суздальского шоссе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Всего зарезервирована общая территория площадью 9,1 гектаров от улицы Гоголя до улицы Леваневского, на которой расположено около 60 земельных участков различной формы собственности. Как сообщили в мэрии города, земля нужна для дальнейшей реконструкции транспортной магистрали. Подробности проекта власти не уточнили.
Интересно, что сама дорога была отремонтирована в 2017 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» и сейчас находится в удовлетворительном состоянии. Между тем на зарезервированной территории ничего нельзя строить, городские власти намерены освободить эти земли от самовольно возведенных построек. Срок резервирования составляет 3 года.
«В 2017 году, когда был ремонт шоссе, не были сделаны тротуары и ливневая канализация, хотя более старый проект предусматривал такие работы. Я поднимал этот вопрос в мэрии, потому что там две больницы, и люди вынуждены ходить по обочине. Сейчас БКД предусматривает возможность таких работ. Если мэрия услышала, то это хорошо», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин.