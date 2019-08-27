Киев, 27 августа, 2019, 16:21 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский немерен предложить Верховной раде в качестве кандидата на должность премьер-министра страны заместителя руководителя офиса главы государства Алексея Гончарука, сообщает 27 августа «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По информации источников издания, завтра Владимир Зеленский также проведёт консультации с руководством своего офиса относительно других кандидатур на посты в новом кабинете министров.

35-летний Алексей Гончарок по образованию юрист, работал внештатным советником министра экологии Украины Игоря Шевченко, а также советником первого вице-премьера Степана Кубива. После вступления в должность Владимира Зеленского был назначен заместителем руководителя офиса президента Украины.

Напомним, в соответствии с украинским законодательством кандидатура премьер-министра утверждается Верховной радой по представлению главы государства, который, в свою очередь, получает предложение по кандидатуре от парламентской коалиции. Коалиция в Раде должна быть сформирована не позднее 29 сентября, а кандидатуры членов правительства должны быть внесены на утверждение не позднее 29 октября.