Санкт-Петербург, 27 августа, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Идеи для оформления интерьеров Главного храма Вооруженных Сил РФ, который строится в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке, будут почерпнуты из традиций воинских соборов Петербурга. Об этом сообщил 27 августа заместитель министра обороны России — начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.

Дарья Драй ИА REGNUM Морской собор в Кронштадте

Сегодня в Петербурге он провел заседание малого художественного совета Главного храма ВС РФ. Его участники посетили собор Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка, Спасо-Преображенский собор и Николо-Богоявленский Морской собор.

«Многое из того, что мы увидели, мы переосмыслим, обдумаем, и наши художники, архитекторы, скульпторы, которые принимают участие в нашей работе, претворят это в жизнь уже в интерьерах главного храма Вооруженных Сил», — сказал Андрей Картаполов.

Одним из спорных моментов стал вопрос о размещении внутри храма воинских знамен.

«Сегодня мы воочию убедились, что это не чья-то прихоть, а исконно русская традиция, что не только знамена самих полков находились в храме, но и знамена поверженных противников тоже находились в храме вместе с ключами от взятых городов», — сказал начальник Главного военно-политического управления.

Участники худсовета поддержали инициативу использовать духовные и художественные традиции петербургских воинских храмов в Главном храме Вооруженных Сил.

«Петербург является сосредоточием нашей художественной культуры, здесь столетиями создавались величайшие памятники, которые являются для нас непревзойденными образцами», — отметил главный художник по оформлению храма, народный художник России Василий Нестеренко.

По его словам, внутренне убранство нового храма будет отражать все периоды русской военной истории, но особый акцент будет сделан на Великой Отечественной войне, потому что храм будет освящен в память об этой самой страшной войне в истории нашей страны.

Как ожидается, Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации будет открыт в 2020 году в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот». Он будет символизировать духовность русского воинства.