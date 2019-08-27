Минск, 27 августа, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Финансовые итоги июньских II Европейских игр в Белоруссии обсудил сегодня, 27 августа, Александр Лукашенко во время доклада первого вице-премьера Александра Турчина и вице-премьера Владимира Дворника.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Я вам поручал, когда у нас начинались, и мы готовились к Европейским играм, взять на контроль финансовую сторону дела. Вы же понимаете, что это серьезный вопрос. Это миллионы долларов, которые мы потратили на проведение этих игр. И очень важно для любого предпринимательства или бизнеса, насколько мы смогли компенсировать эти затраты, насколько можно подсчитать их», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

По его мнению, финансовой стороной Евроигр были очень обеспокоены некоторые граждане: «Это в основном так называемая оппозиция (им, что ни сделай, все плохо). Они озаботились, что мы не компенсировали, не перекрыли те траты, которые были осуществлены в канун и во время проведения этих игр. Они напрочь забывают, что такое имидж Белоруссии, что такое туристический приток во время игр, особенно после игр, а он увеличивается, какой доход, какую прибыль принесли эти игры нашим компаниям — общепиту, музеям, артистам и так далее».

«Меня интересует финансовая сторона дела — что мы в результате игр получили, — сказал белорусский лидер. — Притом хочу подчеркнуть: такие форумы — это честь для любой страны, поэтому за них и борются, и не каждому отдают такие форумы».