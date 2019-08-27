Макрон ставит России новую ловушку. Хочет ли Россия в неё попасть?
Париж, 27 августа, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Российская власть может не удержаться перед искушением обслужить интересы президента Франции, в своей речи ни слова не сказавшего о том, для чего он хочет использовать Россию в своей стратегии, отметил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров во вторник, 27 августа, комментируя высказывания Эммануэля Макрона.
Как сообщалось ранее, на встрече с сотрудниками дипломатического корпуса президент Франции заявил о завершении эпохи западного доминирования в мире и об укреплении новых держав, прежде всего Китая и России. Макрон призвал построить новые отношения с Россией и призвал к совместному с Россией строительству новой архитектуры доверия и безопасности в Европе.
Он отметил, что «некоторые союзники» Франции настаивают на введении всё новых санкций против РФ, но это не отвечает интересам самой Франции. Оттолкнуть Россию было бы огромной стратегической ошибкой, считает Макрон. В ближайшее время главы МИД и вооруженных сил Франции направятся на переговоры в Россию, добавил он.