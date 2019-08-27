Киев, 27 августа, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Главное, что сделал Владимир Зеленский за первые 100 дней своего президентства на Украине — сконцентрировал власть в своих руках и руках своей команды, заявил в своем комментарии сегодня, 27 августа, политолог Николай Спиридонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Что он будет делать с этой властью, мы увидим в ближайшие месяцы, подчеркнул эксперт.

По мнению Спиридонова, если судить по первым шагам нового президента Украины, то пока не видно существенных изменений во внешней и внутренней политике по сравнению с его предшественником.

«Можно констатировать только некоторое улучшение ситуации со свободой слова — стало меньше давления на телеканалы, журналистов и экспертов, и уже нет прежней истеричной ставки на национализм. По остальным вопросам Владимир Зеленский пока продолжает идти по узкой лесной тропинке, протоптанной ещё Петром Порошенко», — резюмировал специалист.

ИА REGNUM напоминает, что официальную присягу главы государства Зеленский принял 20 мая на торжественном заседании Верховной рады Украины.

Сегодня же представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявил на брифинге, что в первые 100 дней президентства у Зеленского не было реальных возможностей, чтобы осуществить изменения в стране.

«Месяц не назначалась инаугурация, потом два месяца не было возможности влияния нашей политической силы на законодательную и исполнительную власть. Я думаю, это только начало, хотя победы уже есть», — сказал Стефанчук.

По его словам, ситуация изменится радикальным образом после 29 августа, когда начнет работу новый парламент, в котором большинство принадлежит партии «Слуга народа».