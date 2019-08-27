Санкт-Петербург, 27 августа, 2019, 15:13 — ИА Регнум. В рамках концессионного проекта по развитию трамвайной сети в Красногвардейском районе Петербурга 1 сентября 2019 года будут запущены два новых маршрута скоростного трамвая «Чижик».

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай «Чижик»

Это подтвердил 27 августа вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов, сообщает издание Смольного «Петербургский дневник». «Всё для этого готово», — сказал чиновник. В настоящее время водители обкатывают составы, которые выйдут на новые маршруты.

Первый заместитель гендиректора «Группы ЛСР», экс-министр транспорта РФ Максим Соколов отметил, что новые трамвайные пути полностью построены, также завершено строительство второго депо для «Чижиков».

Новые транспортные объекты ужк проинспектировали сотрудники Госстройнадзора, выдавшие заключения об их пригодности к эксплуатации.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября 2019 года в Красногвардейском районе начнут функционировать два новых трамвайных маршрута в рамках проекта «Чижик»: № 63 по Ириновскому проспекту до улицы Передовиков и № 59 по улице Потапова до нового трамвайного депо. Одновременно работающий маршрут № 64 продлят по Ириновскому проспекту и Рябовскому шоссе до железнодорожной станции Ржевка на восточной окраине Петербурга.

Первую очередь проекта «Чижик» — маршруты № 8 и № 64 — запустили в марте 2018 года. Его по соглашению с городом реализует «Транспортная концессионная компания», созданная Группой ЛСР. По данным Смольного, только по двум существующим маршрутам в месяц проезжает более 1,5 млн человек.

Напомним, обсуждается вопрос о продлении линии «Чижика» во Всеволожск (Ленинградская область).