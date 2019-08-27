Санкт-Петербург, 27 августа, 2019, 14:08 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге восстановили штатное движение на первой (красной) линии метрополитена. Оно частично прерывалось в 13:30 мск после падения на пути женщины на станции «Гражданский проспект» на севере города.

Дарья Драй ИА REGNUM Вагон метро

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, в 13:55 мск упавшая с платформы пассажирка была извлечена из-под состава живой и госпитализирована.

«В 14:02 движение на Линии 1 восстановлено», — отметили в петербургском метрополитене.