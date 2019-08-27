Екатеринбург, 27 августа, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Стела на въезде в Екатеринбург со стороны Первоуральска и Ревды, на Новомосковском тракте, оказалась «бесхозной». Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Альшевских у себя в Facebook.

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Обнаружилось, что объект точно не принадлежит горадминистрации — так указано в ответе мэра Александра Высокинского на запрос парламентария. Впрочем, указано в документе, мэрия может поставить объект на учёт, если собственник так и не будет найден. До этого момента реконструкция стелы невозможна.

Мэрия направила в соответствующие ведомства письма с просьбой выяснить, кому же принадлежит стела.

Напомним, 6 августа 2019 года в Екатеринбурге объявили конкурс на новые въездные стелы. Также конкурсантов просят разработать новый дизайн для уже существующих стел.

Добавим, стела, владельца которой не нашли в мэрии, была возведена в начале 1990-х. Она заменила собой конструкцию, на которой до осени 1991 года было прежнее название города — Свердловск. Отметим, что эта конструкция, уже без советского названия и со следами ржавчины, была убрана лишь спустя более 20 лет после переименования города.