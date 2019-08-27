Горно-Алтайск, 27 августа, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Полпред президента России в Сибири Сергей Меняйло выразил удовлетворение тем, что программа развития Республики Алтай до 2024 года была принята при участии жителей. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региона 27 августа.

Vitecek~commonswiki Горно-Алтайск

«Радует, что это не документ, который разработан кулуарно представителями исполнительных органов власти. В его формировании широкое участие принимали жители», — отметил он.

По его словам, республики необходимо правильно использовать имеющийся серьёзный потенциал. Исторически сложившимися направлениями для республики он назвал сельское хозяйство и туризм, развитие которых «потянет» за собой создание новых рабочих мест.

Добавим, что федеральные чиновники и политики стали довольно частыми гостями в республике. Только за последний месяц здесь побывали министры экономического развития, просвещения, науки и высшего образования, сельского хозяйства и энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в республике пройдут выборы главы региона. Исполняющему обязанности главы Олегу Хорохордину противостоят представитель КПРФ Виктор Ромашкини либерал-демократ Дмитрий Софронов.

Читайте также: Врио главы Алтая зарегистрировался кандидатом в главы республики